Het is vanaf maandag 25 juli niet meer mogelijk contant te betalen voor een parkeerplek bij recreatieplas 't Zand in Alphen. Door enkel te kunnen pinnen, wordt het veiliger voor de werknemers, zegt Marcelle Meesters, communicatieadviseur van de ABG-organisatie.

"Als er geen contant geld bij de beheerder ligt, verklein je de kans dat iemand het wilt stelen", zegt Meesters. Op deze manier willen ze veiligheid van werknemers verbeteren.

Ze laat weten dat er echter geen directe aanleiding is voor de wijziging. "Het is een langer proces geweest om dit te veranderen, toevallig valt de aanpassing in het hoogseizoen." Meesters voegt eraan toe dat er een overgangsperiode is geweest omdat het systeem werd aangepast. Toen was het parkeren gratis.

Meesters verwacht niet dat het een probleem is voor de bezoekers om met de pin te betalen: "Volgens mij doet iedereen tegenwoordig bijna alles met de pin. Daarnaast blijft het tarief hetzelfde, namelijk vijf euro per dag."

Vorige maand was er nog de nodige parkeercommotie vanwege grote drukte bij de recreatieplas. Rond de honderd mensen kregen een boete voor fout parkeren. De beheerder het parkeerterrein afgesloten vanaf 12 uur in de middag, omdat deze vol stond.