Alphen gaat overlast en schade door vuurwerk strenger aanpakken. Want ondanks het vuurwerkverbod zitten de schades rond de jaarwisseling de laatste jaren in de lift.

Om welke 'aanscherping op de lokale maatregelen', zoals het gemeentebestuur het noemt, het gaat, dat zal pas in het najaar duidelijk worden. Maar wat er nu aan maatregelen ligt, is niet genoeg, vindt Alphen. Zo is er bijvoorbeeld rond de laatste jaarwisseling toezicht gehouden door boa's en politie in wijken en buurten.

Maar ondanks dat zijn er het afgelopen jaar 'ontzettend veel schades aan het openbaar gebied' geleden en zijn er twee woningbranden geweest. Voornamelijk speeltuinen, maar ook tientallen prullenbakken en ondergrondse containers waren doelwit, ook al waren deze afgesloten. De schade in Alphen werd geschat op bijna een ton. Ook het jaar ervoor waren er incidenten, met bijvoorbeeld een woningexplosie aan het Aïdaplein en het bekogelen van brandweerlieden met zwaar vuurwerk in het Rode Dorp.

En dus is er een strengere hand nodig. Alphen moet na de komende jaarwisseling een nieuw, driejarig vuurwerkoverlastplan maken en er zal dus, naast de landelijke maatregelen, een aanscherping op lokale maatregelen komen. "Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om overlast te melden bij de gemeente of politie", zegt Alphen ook.