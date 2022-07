Na een gaslek in de A.G.M. van der Hoevenstraat in Ter Aar zijn vrijdagavond omstreeks 20.30 uur zestien woningen uit voorzorg enige tijd ontruimd geweest. Voor tijdelijke opvang van de bewoners werd gezorgd. Een 31-jarige bewoner van een van de huizen dreigde zichzelf iets aan te doen en had de gaskraan in zijn woning open gezet.

De directe omgeving in een omtrek van 100 meter om het woonhuis van de man werd afgezet. Politie, brandweer en ambulance waren massaal aanwezig. "De concentratie gas in de lucht is nog hoog en daardoor risicovol", zegt een woordvoerder van de brandweer, eerder op de avond. Bewoners buiten een straal van 100 meter werd verzocht bij de ramen weg te blijven en de gordijnen dicht te houden. Later op de avond werd het arrestatieteam ingezet om de 31-jarige man aan te houden. Dat ging volgens ooggetuigen niet zonder slag of stoot. Het politieteam had een van de ruiten ingeslagen terwijl ondertussen de brandweer water naar binnen spoot. Ook zou er een traangasgranaat naar binnen zijn geworpen om de verdachte te kunnen overmeesteren. Uiteindelijk is de man tegen middernacht uit zijn woning gehaald. De politie doet nog verder onderzoek. De brandweer schaalde tegen het middernachtelijk uur het incident af. De concentratie gas in de lucht was inmiddels sterk verminderd. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort