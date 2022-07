Een dertigjarige man uit Maasdijk is opgepakt in verband met de recente beschieting van tattooshop 0172-Ink aan de Julianastraat in Alphen.

Wat precies de relatie is tussen deze verdachte en de exploitant van de tattooshop en wat het motief zou kunnen zijn geweest voor de beschieting, dat kan of wil de politie (nog) niet zeggen. Een woordvoerder meldt slechts de aanhouding en dat het onderzoek naar de schietpartij loopt. Medio juni werd de tattooshop 's morgens vroeg beschoten. Buren hoorden iets na 2.00 uur enkele knallen, maar zagen niemand meer op straat. De exploitant trof de ochtend erna kogelgaten aan in zijn voordeur en waarschuwde de politie. Die zette de boel af met linten en deed onderzoek. Pand gesloten De ondernemer gaf vorige maand tegenover deze krant aan geen flauw idee te hebben wie het op hem zou kunnen hebben gemunt. Hij zou in de drie jaar dat hij de zaak runde geen problemen met bezoekers of anderen hebben gehad. Voor de Alphense burgemeester Liesbeth Spies was het incident aanleiding de ondernemer te sommeren de tattooshop voor twee weken gesloten te houden. Deze periode is inmiddels alweer voorbij. Voor zover bekend is het na de schietpartij verder rustig gebleven.