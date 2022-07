Een negentienjarige pakketbezorger is woensdagavond aangehouden nadat hij op de Emmakade in Bodegraven twee mensen had aangereden die hem er op aanspraken dat hij hard door de straat reed.

De slachtoffers, een 69-jarige man en zijn 68-jarige vrouw, spraken de pakketbezorger aan omdat ze vonden dat hij te snel door de smalle straat reed. Er ontstond onenigheid. De bezorger gaf gas en reed weg. De man en vrouw kwamen ten val en raakten lichtgewond. De bezorger reed weg, maar stopte een straat verderop en belde de politie. De bezorger is aangehouden en zit nog vast. Het DHL-busje werd woensdagavond weggesleept van de Beiershof. De man en vrouw deden aangifte. De politie is op zoek naar getuigen. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn