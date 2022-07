Heeft Alphen genoeg groen? Voelen mensen zich veilig in hun stad of dorp en waarom (niet)? Zijn er genoeg huizen? Wat mist Alphen nog? Word je op het stadhuis goed geholpen? Zijn er klachten over afval ophalen of onderhoud in parken?

Zo'n 12.000 inwoners van de gemeente Alphen, bijna 10 procent van de totale bevolking, is uitgenodigd een uitgebreide vragenlijst in te vullen over deze en vele andere thema's. Deze burgerpeiling houdt de gemeente om de paar jaar. De voorgaande keren gaven Alphenaren hun gemeente een ruime voldoende. In 2014 fuseerde Alphen met de gemeenten Boskoop en Rijnwoude.