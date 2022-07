Een auto is donderdagmorgen tijdens een politieachtervolging gecrasht tegen een geparkeerde auto in Hazerswoude-Rijndijk. Twee verdachten zijn op de vlucht geslagen.

De politie kreeg vanmorgen een melding over een woninginbraak aan de Zuiddijklaan in Hazerwoude-Dorp, waarbij drie verdachten met bivakmutsen werden gezien. Agenten zagen een auto met hoge snelheid wegrijden naar de N209 en zetten de achtervolging in, vertelt een woordvoerder van de politie.

Bij de rotonde van de N209 en de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk ramde het voertuig van de verdachten rond 04.45 uur een Tesla die voor een woning geparkeerd stond. De auto van de verdachten belandde op zijn kant in een steegje. De ravage is groot.

Een van de inzittenden is door de hulpdiensten uit het voertuig bevrijd en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De verdachte is aangehouden.

Twee andere verdachten zijn op de vlucht geslagen. De politie heeft de omgeving afgezet en is met honden en een helikopter op zoek naar het tweetal. Ze zijn nog voortvluchtig.

De politie doet forensisch onderzoek op de Rijndijk. Of de auto inderdaad met de inbraak in Hazerswoude-Dorp te maken heeft, wordt door de politie onderzocht.