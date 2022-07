Een automobilist in Alphen die pas net zijn rijbewijs had, heeft het al heel snel voor zichzelf verpest. Hij reed zijn auto dinsdagnacht volledig in de prak en mocht zijn rijbewijs gelijk weer inleveren.

Buurtbewoners hoorden dinsdagnacht piepende banden en vervolgens een harde klap. Het kwam van een auto die een flinke botsing had gemaakt. De beginnende bestuurder van de auto was onder invloed van alcohol. Hij had 365 µg/l in zijn bloed. Dat komt neer op 0,8 promillage, terwijl een beginnend bestuurder maximaal 0,2 promille alcohol in zijn bloed mag hebben. Dat kwam de bestuurder duur te staan. Hij moest zijn rijbewijs inleveren bij de politie. Justitie zal vervolgens bepalen hoelang hij deze kwijt is. Daarnaast krijgt de automobilist een EMA-cursus van het CBR. Dit is een speciale cursus voor mensen die zijn aangehouden met teveel alcohol op. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn