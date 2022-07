Ondergrondse containers die wegens een uitblijvende schoonmaakbeurt gaan stinken. Alphen probeert dat met alle macht te voorkomen en dat lijkt te lukken.

Alphen heeft 1480 ondergrondse containers waar de inwoners bijvoorbeeld restafval en plastic afval in kunnen gooien. Die enorme bakken worden regelmatig omhoog getakeld om te legen. Dat moet veilig gebeuren, vandaar dat ze eens per jaar moeten worden gekeurd.

Als er storingen zijn, moet een onderhoudsmonteur die verhelpen. En zeker in de zomerperiode moeten de containers regelmatig worden schoongemaakt om stankoverlast te voorkomen.

Juist bij dat onderhoud dreigde een kink in de kabel te komen. Het bedrijf Bronij verzorgde tot voor kort het op veiligheid keuren en het wassen van de containers. Het moederbedrijf van Bronij ging echter failliet en daardoor kwam de ondernemer zonder de speciale waswagens en andere specialistische spullen vanuit de holding te zitten. Tot overmaat van ramp waren de containers ook toe aan de jaarlijkse veiligheidskeuring.

Daarom heeft Alphen halsoverkop voor de komende tijd een ander bedrijf gezocht dat de diensten kan overnemen. Bij een inschrijving bleek DBI Containerbeheer het binnen het budget te kunnen doen. Wellicht al deze week gaat het bedrijf in de gemeente Alphen aan de slag, zegt een woordvoerder.

Om te voorkomen dat door het tropische weer containers zouden gaan stinken, heeft Alphen in de afgelopen weken een paar keer Cyclus ingeschakeld. Dit bedrijf verzorgt normaal alleen de inzameling in de gemeente, maar heeft nu ook een aantal keren de bakken schoongemaakt. De woordvoerder: "De nieuwe aannemer kan deze week al starten. Naar verwachting is er dus niet méér overlast door geur dan normaal.''

De veiligheidskeuring komt dit najaar. Volgens de woordvoerder zijn alle bakken vorig jaar nog gekeurd. "De containers zijn dus ook in 2022 weer schoon en veilig.''