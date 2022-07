Voor de tweede keer die avond is dinsdag een elektrahuisje van Stedin in brand gevlogen. Dit maal betrof het een huisje in Bodegraven, waardoor zo'n 2200 klanten zonder stroom zitten.

Rond 20.30 uur rukte de brandweer uit om de brand te blussen, ook Stedin kwam ter plaatse voor verder onderzoek. Eerder die avond ontstond er een soortgelijke brand in een elektrahuisje in Gouda. Hoe de branden hebben kunnen ontstaan is niet bekend.