Een auto die geparkeerd stond op de parkeerplaats bij de Hockey Club Reeuwijk Bodegraven is in de nacht van maandag op dinsdag in brand gevlogen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Voorbijgangers merkten de brand rond 1.00 uur op aan de Reeuwijkse Houtwal in Reeuwijk, en belden de brandweer. Die kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.