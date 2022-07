De brandweer koelt deze dagen het dak van een vluchtelingenopvang in tenniscentrum Nieuwe Sloot in Alphen. Het dak wordt gekoeld om de warmte binnen zo laag mogelijk te houden.

De hele middag is de brandweer druk in de weer met koel houden van het dak van de tennisbaan waar momenteel een vluchtelingenopvang is gevestigd. Het is een crisisopvang voor vluchtelingen die wegens de drukke toestroom niet terecht kunnen in Ter Apel.

Brandweer blijft tot begin van de avond aanwezig en komt morgen weer terug om het dak verder te koelen.