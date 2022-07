'We willen de dag lachend beginnen', zeiden vier lachgasgebruikers tegen de politie toen ze 'betrapt' werden. Die lach was snel van hun gezicht verdwenen.

De politie deelde de vier heren, die zondagmorgen om half negen met z'n allen in een auto zaten aan de Amerikalaan, een boete uit. "Ze zaten naar eigen zeggen gezellig aan het lachgas", schrijft de politie in een weekendoverzicht. "Wij dachten hier anders over en hebben ze beloond met een bekeuring."

Een Alphenaar had melding gemaakt van geluidsoverlast. De Alphense politiechef John Nieumeijer gaf eerder dit jaar aan dat de problematiek van lachgas extra aandacht vraagt.