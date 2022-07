Een ernstige KINK in de kabel; de verdere verbetering van de kruising in Leimuiden lijkt van de baan.

De provincie Zuid-Holland wil ten minste de stekker uit dat project trekken. De gemeente Kaag en Braassem heeft een brief op poten gestuurd en hoopt dat er nog wat te redden valt.

Het draait allemaal om het grote kruispunt van de N207 met de dr. Stapenséalaan en de Burgemeester Bakhuizenlaan. Naast maatregelen op korte termijn zat ook een grote ingreep in het vat waarvoor een lange voorbereidingstijd nodig is.

Er zou een weg door het talud van de N207 komen vanaf het voormalige Connexxion-terrein (bij de Tuinderij) naar bedrijventerrein Drechthoek. Daarbij was extra ruimte voor bedrijven (Drechthoek 2) voorzien voor de nodige financiële inkomsten.

Maar in een brief aan de gemeente laat gedeputeerde Frederik Zevenbergen (vervoer, VVD) weten dat dit omvangrijke project wat hem betreft vervalt. De provincie moet namelijk flink bezuinigen door de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en het grote tekort aan bouwmaterialen.

Het kruispunt is in de afgelopen jaren heringericht, waardoor 'een duidelijke verbetering van de verkeersafwikkeling' is ontstaan. Wat er nog overblijft aan problemen op de N207 is zo beperkt dat 'nut en noodzaak' van de eerdere viaduct-plus-variant 'niet direct aanwezig is'.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem zijn verbijsterd, blijkt uit hun reactiebrief. Ze zijn bovenal 'zeer verbaasd' dat de gedeputeerde 'eenzijdig' van eerder gemaakte afspraken af wil.

De gemeente heeft namelijk steeds in overleg met de provincie de verdere voorbereidingen voor het viaduct-plan getroffen. Dat gebeurde 'met volle medeweten en soms zelfs op aandringen van de provincie'.

Met het terugtrekken van de provincie 'dreigt u een deel van de ontwikkelingen abrupt de nek om te draaien'. De gemeente Kaag en Braassem hoopt dan ook dat Zevenbergen de brief intrekt.