In een woning aan de Ereprijs in Bodegraven is een brand ontstaan, waarbij veel rook is vrijgekomen. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Volgens een agent ter plaatse waren de bewoners niet thuis op het moment dat de brand uitbrak.

Brandweerlieden hebben de woning geventileerd om zo de rook te verdrijven. Meerdere brandweerwagens rukten uit, om de brand te blussen. Op de vele sirenes kwamen veel nieuwsgierige buurtbewoners af. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht.