In een schuur in Boskoop is vrijdagmiddag een flinke brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar de Warmoeskade. Door de uitslaande brand ontstond veel rookontwikkeling, die in de wijde omgeving was te zien. Een persoon heeft rook ingeademd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De schade aan de schuur is groot.

Rond 17.00 uur spoedden meerdere eenheden van de brandweer naar de Warmoeskade. In een grote schuur is brand uitgebroken, waarbij veel rookontwikkeling ontstond. Er bevonden zich geen personen meer in het pand toen het vuur om zich heen sloeg. Ook geitjes, die voor in de schuur stonden, konden op tijd worden weggehaald. De vuurzee was snel onder controle. De nabijgelegen woning is niet in gevaar geweest. De schuur heeft wel flinke schade opgelopen. De brand zou zijn ontstaan in een camper die in de schuur stond. Onbekend is hoe dat kon gebeuren.