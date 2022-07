De afgelopen jaren is het aantal eet- en drinkgelegenheden in Nederland namelijk alleen maar gestegen. Ook in Alphen aan den Rijn zijn er meer restaurants, bars en cafés te vinden.

De afgelopen jaren is het aantal eet- en drinkgelegenheden in ons land flink gestegen: van 43 duizend zaken in januari 2020 naar 45 duizend in juli dit jaar. Diezelfde trend zie je terug in Alphen aan den Rijn. In deze gemeente zijn er deze maand 26 drink- en 160 eetgelegenheden: 186 zaken in totaal dus. Dit is een stijging van 6,3 procent ten opzichte van anderhalf jaar geleden. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus van gegevens van horecadatabase Datlinq.

De analyse laat ook zien dat er veel veranderd is binnen de horeca. Er zijn namelijk in vergelijking tot anderhalf jaar geleden minder luxe restaurants, bars of cafés die geen eten serveren, mobiele horeca als ijskarren en nachtclubs. De groei is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van het aantal van laagdrempelige eetgelegenheden en fastfoodrestaurants.

Daarnaast is het aantal bedrijven dat zich alleen richt op het bezorgen en laten afhalen van eten flink gestegen. De coronaperiode heeft dus wel degelijk effect gehad, alleen uit dit zich niet in het totale aantal horecazaken dat Nederland heeft.