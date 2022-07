In de gevangenis in Alphen heeft een brand gewoed.

De brand brak rond 5.00 uur uit. De afdeling waar de brand uitbrak, werd geëvacueerd. "Dat betekent in een gevangenis dat mensen naar een andere ruimte zijn gebracht", aldus de woordvoerder.

Rond 06.20 uur werd het sein brand meester gegeven, maar toen moest de afdeling nog worden geventileerd. "Bij een gevangenis kan niet zo snel een raampje open worden gezet, dus de klus voor ventileren is uitdagend. Daarvoor gebruiken we meerdere ventilatoren, we zijn hier nog wel even mee bezig."

De afdeling is inmiddels geventileerd en vrij van rook, meldde de brandweer rond 7:15 uur. De normale processen van de penitentiaire inrichting zijn weer opgestart.

De Penitentiaire Inrichting heeft plaats voor meer dan 1100 gedetineerden. Onduidelijk is hoeveel mensen er binnen zitten en hoeveel mensen zijn geëvacueerd.

De oorzaak is nog niet bekend.Onderzocht wordt hoe de brand is ontstaan en of die is aangestoken.