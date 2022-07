Tientallen woningen in de omgeving van de Zijde en de Voorofscheweg in Boskoop zijn donderdagmorgen ontruimd vanwege een gaslek.

Om 10.15 uur waren nog 3 woningen geëvacueerd. Netbeheerder Liander gaat de woningen weer aansluiten als het veilig is. De andere kunnen onder begeleiding van de brandweer terug. De brandweer is bezig met het verrichten van metingen.

Het lek aan de hoofdleiding ontstond rond 7.30 uur tijdens werkzaamheden aan de rotonde bij het Torenpad. De brandweer en monteurs van netbeheerder Liander waren snel ter plaatse. Rond 9.45 uur meldde de brandweer dat het lek gedicht is. Veel woningen zitten daardoor echter zonder gas.

De brandweer besloot over te gaan tot ontruiming van tientallen woningen, omdat op verschillende plekken een gaslucht te ruiken was. Bewoners die een gaslucht roken werden opgeroepen hun woning te verlaten en zich te melden bij de politie. Bewoners werden opgevangen in de brandweerkazerne aan het Torenpad 29.