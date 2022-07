De vervanging van het Ringvaartaquaduct in de A4 bij Roelofarendsveen loopt minimaal ruim twee jaar vertraging op.

Veel verkeersprojecten hebben al vertraging opgelopen door een uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot. De overheid heeft nu bekeken welke plannen zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd en welke dan maar even (nog langer) moeten wachten. De verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Den Haag behoort tot die laatste categorie. Onderdeel van dit plan was de bouw van een nieuw Ringvaartaquaduct bij Roelofarendsveen, met deze klus wilde Rijkswaterstaat eigenlijk in 2026 beginnen.

Op z'n vroegst in 2025 wordt duidelijk wat de overheid met de A4/ Ringvaartaquaduct en andere uitgestelde verkeersplannen gaat doen. Het kan zijn dat het plan dan wéér op de lange baan wordt geschoven. Volgens Rijkswaterstaat is er nu een stuwmeer aan plannen en zijn er te weinig experts om die plannen ook qua stikstofuitstoot in goede banen te leiden. Elf plannen, waaronder een ander stuk van de A4 bij Den Haag en een deel van de A20 tussen Nieuwerkerk en Gouda, worden wél met voorrang aangepakt.

Het geld dat nu toe was gereserveerd voor een nieuw Ringvaartaquaduct blijft daarvoor beschikbaar, bevestigt Rijkswaterstaat.