De automobilist die betrokken was bij de dood van Kaylee Marsé (20) uit Alphen wordt verdacht van roekeloos rijgedrag.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval vrijdagavond laat op de Oranje Nassausingel in Alphen en wil over de uitkomsten nog niks met de pers delen. Marsé stak met haar fiets een kruising over en werd geschept en meegesleurd. De auto van de 24-jarige Boskoper die na het ongeval werd opgepakt bleek zwaar beschadigd.

Woensdag wordt bepaald of hij langer in de cel blijft. Volgens het OM wordt hij verdacht van roekeloos rijgedrag. Meer wil een woordvoerder daar nu niet over kwijt. Het OM verwijst naar de Wegenverkeerswet en daarin staat:

'Roekeloosheid wordt gezien als de zwaarste vorm van schuld. Bij deze vorm van schuld horen ook de zwaarste straffen. Het gaat hierbij om gedrag in het verkeer waarbij iemand geweten moet hebben wat de gevolgen van dat gedrag kunnen zijn. Diegene heeft op dat moment geoordeeld dat het wel goed af zou lopen. Dat was ten onrechte en is daarom ernstig verwijtbaar. Het gaat om situaties waarin iemand zich opzettelijk zo gedraagt dat de verkeersregels ernstig worden geschonden. Hierdoor is sprake van levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel.

