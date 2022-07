Een 25-jarige Rotterdammer trok de aandacht van de politie op de Emmalaan in Alphen. Hij had ook veel drugs bij zich en werd daarom aangehouden.

De man werd al door de politie gezocht voor drugsdelicten op meerdere plekken elders in ons land. Agenten stuitten op de Rotterdammer toen zij surveilleerden en op de Emmalaan in Alphen zagen dat hij in zijn auto niet handsfree zat te bellen. Ze hielden hem daarvoor aan en doorzochten de auto. Daarbij werden nog eens 40 kleine pakketjes drugs (bolletjes en zogenaamde ponypacks) aangetroffen.

De Rotterdammer is in de cel gezet. Het is nog niet duidelijk wanneer hij voor de rechter komt.