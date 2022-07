Hoge nood op de Nieuwkoopse Plassen en geen toilet aan boord? Schippers kunnen binnenkort aanmeren bij meerdere drijvende toiletten.

Bij Strand Zomer in Nieuwkoop is al een drijvend toilet. Enkele jaren terug opende toenmalig burgemeester Frans Buijserd een drijvend toilet, bij wijze van proef. Het voordeel van zo'n toilet is dat het makkelijk kan worden verplaatst naar drukke plekken, zoals nu Strand Zomer. Bovendien hoeven mensen die een sanitaire stop willen doen dan niet aan te meren bij één van de kwetsbare eilandjes in de Nieuwkoopse Plassen, waarbij zij rietkragen beschadigen.

Subsidie

Met subsidie van de provincie Zuid-Holland laat de gemeente Nieuwkoop momenteel een tweede drijvend toilet bouwen. Wanneer dat 'in de vaart komt' is nu nog niet duidelijk. Het wordt gebouwd in een loods in Ter Aar. De plek voor dit tweede toilet is al wel bekend: Brampjesgat.

De organisatie Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop wil uiteindelijk minstens vier drijvende toiletten. Het toilet is gebouwd op een stalen bak waarin 2500 liter aan uitwerpselen kan. Er is een toilet, urinoir en lozingspunt voor chemische toiletten. Doorspoelen gebeurt met oppervlaktewater. De toiletplekken staan straks op waterkaarten.