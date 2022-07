Oude botten, nieuwe verhalen. Zo heet de net geopende tentoonstelling over bodemvondsten in de Alphense regio, die te zien is in het archeologiehuis bij museumpark Archeon.

Door forensisch onderzoek aan skeletten, botten en andere bodemvondsten kunnen archeologen steeds nauwkeuriger uitpluizen hoe het leven in deze regio er lang geleden uitzag. In de Alphense bieb was hierover laatst ook al een tentoonstelling, met vondsten uit de Raadhuisstraat en bij de Máximabrug. In Archeon is van 9 tot en met 15 juli ook de prehistorische week. Bezoekers zien hoe vuur en brood werden gemaakt, vis werd gerookt en welk gereedschap men toen gebruikte.