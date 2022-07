Een enorme schans, bizarre voertuigen en duizenden bezoekers. Het waterspektakel Te land, ter zee en in het kroos, zaterdagmiddag in Boskoop, was één groot feest.

Op de kades is het zaterdag megadruk, het hele dorp is uitgelopen. In een sloepje langs de kant zit de Boskoopse familie Stolwijk. Dochter Kiki (24) en zoon Nick (30) zullen meedoen, als De Stolwijkies. Familie en vrienden wachten in spanning af, met biertjes uit de koelbox. Alle teams worden met gejuich onthaald, zo ook een team uit Aarlanderveen. Zij komen met een grote struik op wielen. "Hij hangt wel behoorlijk slap, mensen", roept de commentator. "Hij heeft water nodig. Leuk natuurlijk dat die Aarlanderveners meedoen, maar van planten hebben ze geen verstand. Daarvoor moet je in Boskoop zijn."

De Stolwijkies gaan met een bloedgang de schans af, weten de bel te raken en noteren de snelste tijd. Familie en vrienden gaan uit hun dak. Alleen is de tewatergang niet helemaal volgens de regels gegaan en worden ze gediskwalificeerd. Maar wat maakt het uit? Iedereen neemt nog een biertje en zingt mee met Marco de Hollander die optreedt vanaf de schans. De organisatie noemt de sfeer 'onbeschrijflijk'. "Of we dit volgend jaar weer doen? Dat sluiten we niet uit."