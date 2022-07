Bij een ongeluk op de Oranje Nassausingel is vrijdagavond een twintigjarige vrouw om het leven gekomen. Naar aanleiding van het ongeval is een persoon aangehouden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

De aanrijding was kort voor 23.00 uur. De fietsende vrouw stak bij de met verkeerslichten geregelde kruising met de Thorbeckestraat over en werd hard geraakt door een passerende zwarte Peugeot. Ze kwam bovenop het voertuig terecht; haar fiets belandde in de buurt in de berm. De 23-jarige bestuurder uit Boskoop is inmiddels aangehouden en wordt verhoord door de politie. De hulpdiensten rukten massaal uit. Vanwege de ernst van het ongeluk, kwam ook een artsenteam per helikopter naar Alphen. De hulp mocht niet baten. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. De politie heeft het deel van de Oranje Nassausingel urenlang in beide richtingen afgesloten gebleven voor sporenonderzoek.