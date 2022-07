Bij jeugdzorginstelling Cardea in Hazerswoude-Rijndijk is vanmiddag in een van de kamers een brand ontstaan. Alle jonge bewoners kwamen zelfstandig naar buiten. Een persoon wordt in de ambulance onderzocht.

Inmiddels heeft de brandweer de brand onder controle en wordt het gebouw flink geventileerd. In de instelling, op de Vondellaan 10 in Hazerswoude-Rijndijk, zit een crisisopvang voor jongeren tussen de 12 en achttien jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn