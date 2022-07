Het was een raadsel dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maandenlang bezighield: tientallen verkeersborden, straatnaamborden en voorrangsspiegels verdwenen spoorloos. Maar nu zijn ze weer terecht.

Plots verscheen donderdag een bericht van de wijkagent op Instagram dat de borden gevonden waren. 'Alles weer retour gemeente. De verzamelaars krijgen de noodzakelijke politieaandacht.' Hoe, waar en bij wie de verkeersborden zijn teruggevonden, maakte de politie niet bekend.

Waarom de borden werden ontvreemd is al even onduidelijk. Worden borden als 'Biersteeg', 'Boerenhol' of 'Sexbierum' nogal eens meegenomen vanwege hun 'grappige' naam, in Bodegraven-Reeuwijk verdwenen opvallend genoeg heel gewone borden.

"Standaard voorrangsborden en straatnaamborden van de Dirk Bavolaan, Noordzijde of Beemdgras. Wat moet je met een bord van de Dirk Bavolaan", vroeg Sander van Oosterhout, adviseur verkeer en vervoer bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zich eerder af in het AD.

Hij kon er dan ook niet de vinger op leggen waarom de borden verdwijnen. "Van buurtbewoners horen we geruchten over jongeren, maar ook de hoge aluminiumprijs kan een rol spelen. Sommige borden zijn er met een slijptol af gehaald of bij rotondes van provinciale wegen, zoals bij de Molenbrug in Nieuwerbrug, dat lijkt professioneel gedaan."