Alphense politieagenten hebben de afgelopen twee weken samengewerkt met collega's uit Polen. Poolse agenten liepen twee weken lang mee met verschillende politieteams.

De bedoeling van de uitwisseling is het contact tussen Nederlandse agenten en de Poolse gemeenschap te verbeteren. De agenten uit Polen droegen tijdens hun bezoek wel hun uniform, maar geen wapen of andere geweldsmiddelen.

Ze surveilleerden, voerden gesprekken met inwoners en bezochten scholen, maar ook locaties waar veel Polen wonen. Sinds drie jaar komen Poolse agenten regelmatig op uitwisseling naar Nederland. Een woordvoerder: "Aanvankelijk voornamelijk om in Polen te delen hoe de Nederlandse politie werkt. En om de Poolse mensen in Nederland te laten zien dat de politie er hier ook voor hen is én om hun problemen beter aan te kunnen pakken."

De politieagenten uit de twee landen zijn verschillende werkwijzen gewend. "Zo gaat de Nederlandse politie vaker in gesprek, waar de Poolse politie repressiever werkt." De Poolse agenten liepen de afgelopen weken mee in bij verschillende politieteams, ook in Den Haag, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.