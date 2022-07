De kastanjeboom aan de Anslag in Alphen, die recent werd gekapt, moest tegen de vlakte vanwege afstervingsverschijnselen en kastanjebloedingsziekte. Dat meldt de gemeente Alphen.

Op sociale media was ophef ontstaan vanwege de kap van de boom, die voorkomt op de lijst van beschermwaardige bomen. Dit zijn beeldbepalende bomen die 'een bijzondere bijdrage aan de kwaliteit van de woonomgeving of het milieu' leveren en minstens veertig jaar oud zijn.

Voor het kappen van deze boom, had de gemeente een kapvergunning. De dubbelbloemige paardenkastanje is uit veiligheidsoverwegingen gekapt, meldt een woordvoerder. "Er bestond gevaar dat er een tak zou afbreken en dat die iets of iemand zou raken."

Treurwilgen

De boom aan de Anslag is niet de enige beschermwaardige boom die onlangs is gekapt. Volgens een overzicht, verstrekt door de gemeente, gaat het om nog acht andere bomen. Ook deze bomen, onder meer treurwilgen, een esdoorn en een beuk op verschillende plekken in Alphen, waren ziek en vormden daarom een veiligheidsrisico.

Voor het kappen van een beschermwaardige boom, moet de gemeente een nieuwe boom terugplaatsen, zo staat in het bomenbeleid. Waar de bomen terugkomen, is niet bekend.