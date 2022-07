Vier verdachten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag met wapens geprobeerd een bedrijf aan de Ondernemingsweg te overvallen.

Vier gemaskerde personen drongen rond 1.30 uur gewapend het bedrijfspand binnen en bedreigden twee aanwezigen. Een van hen wist zichzelf in te sluiten in de werkruimte, en versperde zo verdere toegang voor de overvallers. Het andere slachtoffer werd buiten met een vuurwapen bedreigd en mishandeld met een slagwapen. Hij liep lichte verwondingen op. De daders vertrokken zonder buit in onbekende richting.

De politie is op zoek naar getuigen en bewakingsbeelden uit de omgeving van de Ondernemingsweg.