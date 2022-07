Er zijn nog plekken beschikbaar op de eerste Alphense buurtcamping, vanaf vrijdag in het Weteringpark.

Initiatiefneemster Jeanette Borger uit Alphen hoopt op een kleine honderd deelnemers. "Wie zich nu nog aanmeldt, moet wel een eigen tentje meenemen. We hadden er zelf ook enkele om uit te lenen, maar die zijn allemaal bezet."

Dinsdag begint de opbouw van de tijdelijke camping, vrijdagmiddag is de officiële opening, door de kersverse Alphense kinderburgemeester Maud van der Vliet (11).

Saamhorigheid

Door samen de camping op te bouwen en activiteiten te organiseren, leren buurtbewoners elkaar beter kennen. Dat zou de saamhorigheid in een buurt moeten verbeteren. Elders in het land zijn eerder al eens buurtcampings ingericht, in Alphen niet.

Er is op de Alphense buurtcamping al een flink aantal activiteiten geregeld voor komend weekeinde, zoals knutselen, sport, bingo, kampvuur, gezamenlijke maaltijden en zondagmiddag (13.00 uur) een demonstratie freerunnen. Daaraan mogen campinggasten uiteraard ook meedoen. Zondag om 16.00 uur begint het eindfeest, de bedoeling is dat rond 18.00 uur de tentjes weer weg zijn.