De politie heeft zaterdagmiddag in Alphen een negentienjarige Hagenaar aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Den Haag.

De politie hield zaterdagmiddag twee personen staande die op een scooter reden in het Europapark, schrijft de Alphense politie in het weekendoverzicht op Facebook. Een van hen ging er in een sprint vandoor. Na een zoekactie in de wijk kregen agenten hem op de Flemingweg te pakken. De verdachte was al opgehaald in een auto, maar agenten waren scherp genoeg om de inzittende te herkennen.

De Hagenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij het schieten op een woning aan het Plantenoord in Den Haag vorige maand. Die flat werd een week eerder al met een vuurwerkbom vernield. "Zijn rol in het schietincident wordt nog onderzocht", meldt een politiewoordvoerder.