Spreek je nou eens uit en help ons. Met die oproep heeft een groep boeren een beroep gedaan op de politiek van Kaag en Braassem.

Die oproep heeft een eerste succesje opgeleverd; burgemeester Astrid Heijstee heeft beloofd om als gemeente de boeren ondersteuning te bieden.

Een grote groep boeren was maandagavond naar het gemeentehuis in Roelofarendsveen getrokken. Voorman John van der Salm uit Woubrugge onderstreepte dat de agrarische sector al eeuwenlang actief is in Kaag en Braassem. De sector is volgens Van der Salm bang dat dat nu met het landelijke stikstofbesluit dreigt te veranderen. Niemand weet hoe de reductie moet worden gehaald.

Innoveren

"Wat we wel weten is dat er één miljoen huizen moeten worden gebouwd. Maar dat is een probleem van de stad, laten we dat vooral dáár houden. De boeren hebben recht op een plek houden. We willen innoveren en anders produceren, maar zeker níet saneren.''

Volgens burgemeester Heijstee kan de raad niet à la minute een standpunt over de stikstofproblematiek innemen. "Maar omdat nu de provincie Zuid-Holland aan zet is, kunnen wij wel aanbieden om als smeerolie te fungeren.'' Heijstee opperde een gesprek tussen een boerendelegatie en de wethouder over ondersteuning en dat leverde haar applaus van de aanwezige boeren op.