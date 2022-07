Ook vanuit de politiek neemt de kritiek op de Leimuiderbrug toe. Vrijdagochtend was het alwéér raak en liep vanwege een drie uur durende storing de file op tot aan de A4.

"We zullen het college opnieuw oproepen hier met de provincie naar te kijken en erop aandringen dat er nú naar een oplossing wordt gezocht", zegt Sandra de Wagenaar, fractievoorzitter van PRO Kaag en Braassem. Ze woont zelf in Leimuiden en krijgt goed mee hoe vaak de brug last heeft van storingen.

"Wat die oplossing is? Dat is een stukje uitvoering en die keuze is niet aan onze lokale politiek. De oplossing wel, want onze inwoners hebben er meer dan eens last van. Ik kan mij voorstellen dat opnieuw gekeken wordt naar een brugwachter, maar wellicht zijn er ook andere oplossingen te bedenken. Het moge duidelijk zijn dat deze situatie allesbehalve wenselijk is."

Volgens Suzette van den Heuvel, communicatieadviseur bij provincie Noord-Holland, zou een terugkeer van de brugwachter niet betekenen dat de problemen daarmee opgelost zijn. "De problemen die zich nu voordoen zijn steeds verschillend van technische aard en staan los van de manier waarop de brug wordt bediend."

Brugwachter

In Leimuiden klinkt de roep om een brugwachter, die een paar jaar geleden werd weggehaald, echter steeds harder. Omwonenden hebben te vaak last van ronkende auto's voor de deur. 'Al die stinkende en smerige uitlaatgassen die vrijkomen, zijn slecht voor de gezondheid', stelden zij in een brief aan de provincie in november vorig jaar.

Maar die wens lijkt dus onbeantwoord te blijven. Van den Heuvel: "We vinden het vervelend dat mensen in de file stonden en bieden onze excuses aan voor het oponthoud. We staan op scherp om storingen zo snel mogelijk op te lossen."

Sinds april 2021 heeft de brug nieuwe sensoren. Deze worden op afstand bediend.