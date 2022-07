Doorstroming op de woningmarkt, hoe krijg je dat voor elkaar? De provincie Zuid-Holland zoekt het antwoord op die vraag en daagt daarom marktpartijen, corporaties en overheden uit om met vernieuwende en creatieve oplossingen te komen.

Met de zogeheten 'Challenge Doorstroming' zoekt de provincie initiatieven die de doorstroming in de woningmarkt kunnen helpen. Van starters tot senioren, van huur tot koop. Het zou onder meer gaan om de doorstroming van sociale huur naar middenhuur, kleine naar grotere koopwoningen en andersom en individuele naar collectieve woonvormen.

De partij die met het beste idee komt wint vijfduizend euro voor het zogeheten project De 'Doorstroom Award Zuid-Holland' en begeleiding bij de doorontwikkeling van het initiatief.

Omdat de woningnood hoog is, zet de provincie volop in op de bouw van nieuwe woningen. Zo stelt gedeputeerde Anne Koning: "Ook willen we de bestaande woningvoorraad beter benutten. Er zijn veel oplossingen mogelijk en we willen partijen graag ondersteunen bij het uitvoeren van impactvolle en innovatieve oplossingen om de doorstroming verder op gang te brengen."