De brandweer is zondagochtend omstreeks 11.00 uur uitgerukt voor een brand in een woning aan de Beethovenlaan in Nieuwkoop. De brand was ontstaan op de zolder van de woning.

Al snel bleek dat de vlammen waren overgeslagen naar het dak, zo bevestigt een woordvoerder van de brandweer. Het incident werd opgeschaald naar sein 'middelbrand'. De bewoners van het huis stonden toen al buiten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de woning is wel gedeeltelijk beschadigd, aldus de woordvoerder. Stichting Salvage zal de bewoners helpen met de afwikkeling van de schade. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.