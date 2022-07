Agenten hebben zaterdagavond een man aangehouden in Alphen die gesignaleerd stond in het systeem van de politie. Toen de politie hem in eerste instantie wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Agenten kwamen de man op het spoor in de wijk Kerk en Zanen, maar toen zij hem wilden aanhouden ging hij ervandoor. Later werd hij op de Flemingweg gezien in een auto, waarna hij alsnog kon worden aangehouden.