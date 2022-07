Alphen kan best nog wat huizen kwijt binnen de bebouwde kom. Vooral op industrieterreinen en sportcomplexen zien Alphenaren mogelijkheden.

Dat komt naar voren uit een enquête die de gemeente heeft gehouden onder bijna 3000 inwoners van Alphen en de omliggende dorpen. De peiling is gehouden om goed beslagen ten ijs te komen bij de komende woningopgave. Alphen moet de komende jaren duizenden huizen bouwen, maar het is nog niet duidelijk waar die kunnen komen.

Dát er veel huizen bij moeten komen, staat voor de meeste deelnemers aan de enquête (89 procent) buiten kijf. Vooral de behoefte aan starterswoningen springt eruit. Bijna 70 procent van de deelnemers aan de peiling vindt dat woningtype het meest gewenst. Sociale huurwoningen worden door de helft genoemd. En grofweg een derde noemt ook seniorenwoningen, eengezinshuizen en wooneenheden voor alleenstaanden.

De vraag waar dan die nieuwe huizen moeten komen, levert suggesties op die soms afwijken van wat in de gemeentepolitiek over tafel gaat. Waar in de raadszaal meermaals is gezegd dat Alphen-stad nagenoeg 'vol' is en geen bouwruimte meer heeft, ziet de helft van de geënquêteerden nog wel mogelijkheden.

Bedrijventerreinen en sportcomplexen worden daarbij vooral genoemd. De polder Gnephoek komt op de derde plek van veelgenoemde locaties, gevolgd door het dorp Koudekerk. Relatief weinig mensen denken aan ombouw van kantorencomplexen.

In Alphen stad mogen bouwers tot vijf lagen de hoogte in, vindt 51 procent. In de omliggende dorpen is voor 55 procent drie bouwlagen de limiet. Bijna 60 procent vindt een mooie groene, en een veilige omgeving erg belangrijk.

Veel mensen noemen ook genoeg parkeergelegenheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer als pluspunten. Bereikbaarheid met fiets en auto en speelvoorzieningen voor kinderen scoren bij een derde van de inwoners.