Een groep Oekraïense dansers strijkt volgende maand een week lang in Alphen neer. De dansers gaan hier de productie Giselle voor de première in Carré in Amsterdam voorbereiden.

De dansers van wereldklasse zijn wegens de inval door Rusland hun vaderland ontvlucht. Ze worden momenteel opgevangen in Den Haag en vormen The United Ukrainian Ballet Company onder artistieke leiding van Igone de Jongh. Ook Senf Theaterproducties heeft zich over de groep ontfermd.

De dansers bereiden het ballet Giselle uit 1841 voor, een van de oudst bewaard gebleven balletten. Het wordt wereldwijd nog steeds opgevoerd. De Oekraïense groep verzorgt op 28 augustus de première in theater Carré.

West End

Het is in slechts drie andere theaters te zien, waaronder op 13 augustus theater Castellum in Alphen. Daarna treden ze op in het ge­re­nom­meerde London Coliseum op West End.

Directeur Marcel 't Sas van theater Castellum is blij dat Alphen de groep over de vloer krijgt. "We steunen dit mooie project waar mogelijk. De Oekraïense danscultuur is een unieke samensmelting van de Franse en de Russische Ballettradities en staat op een ongekend hoog niveau. Onze steun past ook goed bij de gastvrije en inclusieve stad die Alphen wil zijn.''