In de berm van de A12 bij Bodegraven woedde woensdagavond een brand.

De brand brak rond 23.30 uur uit. De brandweer heeft het vuur geblust en het hout met een riek uit elkaar gehaald. Twee rijbanen waren enige tijd dicht.

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk en of dat te maken heeft met de boerenacties tegen de stikstofplannen van het kabinet, is onduidelijk. Dinsdag staken boeren in de middenberm van de snelweg bij Bodegraven hooibalen in brand.