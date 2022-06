Vier voertuigen zijn woensdagmorgen achterop elkaar geklapt op de N462 bij Nieuwveen. Er vielen geen gewonden. Vanwege het ongeval is de provinciale weg dicht.

Een bakwagen vloog in brand. Het vuur sloeg over naar een auto. Beide voertuigen zijn volledig uitgebrand. De brand is inmiddels geblust. De weg is nog steeds dicht vanwege spoedreparaties.