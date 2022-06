Inwoners laten betalen voor het wegbrengen van een afvalzak is de beste manier om de Alphense afvalberg te doen laten slinken.

Dat meldt de gemeente in een overdrachtsdossier van het oude gemeentebestuur naar het nieuwe. "In de komende jaren stijgen de Rijksbelastingen op afval, wordt de kwaliteit van grondstoffen steeds belangrijker en verwachten we dat de gemeentelijke afvalstoffenheffing omhoog moet. Het keren van deze trend is het beste mogelijk via de invoering van een prijsprikkel", zo staat er.

Als voorbeeld wordt Gouda genoemd, dat het zogeheten betalen-per-vuilniszaksysteem, wat ook wel diftar wordt genoemd, heeft ingevoerd. Daar gooide de gemiddelde Gouwenaar in 2021 120 kilo restafval weg. In Alphen gaat het om 187 kilo.

Met 'prijsprikkel' kan ook worden bedoeld dat mensen die goed afval scheiden geld krijgen. Desalniettemin is de passage opvallend. Want de nieuwe coalitie Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 heeft in het nieuwe akkoord juist besloten dat ze een proef wil doen met nascheiding in plaats van iets met de prijs van het wegbrengen van afval te doen. Bij nascheiden gaat het restafval naar een bedrijf dat zoveel mogelijk het herbruikbare plastic eruit vist.

Alphen gaat ook per wijk kijken hoe het scheiden van afval beter kan. Dat is hard nodig. Waar Alphen in 2020 nog 60 procent van het afval gescheiden inleverde, zakt dit percentage volgens de Alphense voorjaarsnota naar ongeveer 59 procent. Hoe hoger dat getal, hoe minder restafval er is overgebleven. Kortweg: steeds minder Alphenaren scheiden hun afval.

Met die score valt Alphen bepaald uit de toon in de regio. Nieuwkoop en Kaag en Braassem noteren achtereenvolgens 77 en 76 procent. Bodegraven-Reeuwijk komt op 74 procent, Krimpenerwaard op 72. Zuidplas en Waddinxveen zitten op 70 procent, terwijl Gouda op 64 procent zit.

"De term diftar lijkt in Alphen onbespreekbaar. Maar bekijk die optie tenminste serieus. Wellicht is het helemaal niet zo duur als wordt gedacht", zei GroenLinks-leider José Huls daar onlangs over.