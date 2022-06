Toen de bestuurder vanaf de N207 bij Alphen de N231 op draaide en de politie zag, ging hij ervandoor. Er ontstond een achtervolging met hoge snelheden door Aarlanderveen richting Nieuwkoop. Bij de eerste rotonde in Nieuwkoop keerde het voertuig en ging weer terug naar Aarlanderveen.

Via de N207 ging het via de Zegerbaan naar Rijnsaterwoude. 'Ondanks snelheden van ruim boven de 200 kilometer per uur konden wij het voertuig in het zicht houden', schrijft de politie Kaag en Braassem op Facebook.

Bij de rotonde Vriezeplein sloeg de Audi rechtsaf richting Langeraar de Vriezeweg op. 'De bestuurder was kennelijk niet heel erg overtuigd van zijn eigen rijkunsten want hier konden wij aardig inlopen', schrijft de politie.

Voor de Kattebrug in Nieuwveen sloeg de Audi rechtsaf de Westkanaalweg op om vervolgens linksaf de Schilkerweg op te gaan.

De agenten verloren de Audi op de N231 uit het oog. Mogelijk is de chauffeur bij de rotonde of richting Vrouwenakker, de Hoef of naar Zevenhoven gereden.

Gezien de route die de Audi heeft gereden vermoedt de politie dat de bestuurder hier plaatselijk bekend is. 'Weet u toevallig een witte Audi RS5 te staan, in dit geval ook nog met witte buitenlandse kentekenplaten, dan horen wij dat graag', roept de politie op.