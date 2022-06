Pas de plannen voor bedrijfsunits op het vroegere terrein van Bos Beton aan de Alphense Staalweg zodanig aan, dat de dik 200 jaar oude Vrouwgeestmolen er geen of zo min mogelijk last van heeft.

Deze oproep doet de Rijnlandse Molenstichting in een brief aan de provincie Zuid-Holland. De vraag is in feite of die de gemeente Alphen er even op wil wijzen dat het nu niet goed gaat.

Alphen wil meewerken aan de plannen voor de Staalweg, maar dit zou volgens de stichting en de molenaar betekenen dat de Vrouwgeestmolen aan de Heimanswetering minder wind vangt. Worden de plannen toch doorgezet, dan zou de stichting graag een schadevergoeding tegemoetzien.

De stichting noemt het 'uitermate onbevredigend' dat het verdedigen van de belangen van de molen al jaren niet goed geregeld zou zijn.

In noodgevallen moet de Vrouwgeestmolen de achtergelegen polder(s) kunnen droogmalen. Dit gebeurde twee jaar geleden nog, toen een gemaal niet goed werkte.

In februari constateerde de gemeente Alphen al dat er met de ruimtelijke procedure voor de Staalweg iets fout is gegaan. Wethouder Gerard van As (ruimte en economie) noemde dat jammer, maar zei geen grote problemen te verwachten.