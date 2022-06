De opvang van ruim 200 Oekraïners op diverse plekken trekt namelijk al enkele maanden een zware wissel op ambtenaren, die hiervoor (ook) zijn ingezet.

Alphen werkt aan een tijdelijke opvang (woonunits) naast tenniscentrum Nieuwe Sloot, dat al noodopvang (voor maximaal 72 uur) is. Ook komen er Oekraïners aan de Noorderkeerkring (vroegere ggz). StaySolutions moet deze plekken beheren en vluchtelingen in contact brengen met de juiste organisaties, bijvoorbeeld voor zorg, werk of onderwijs.