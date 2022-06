Hoewel gemeentelijke handhavers (boa’s) vanaf 1 juli een wapenstok mogen dragen, gaan gemeenten in het Groene Hart daar nog niks voor regelen.

Dit antwoorden gemeenten op vragen van deze krant. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid meldde afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer dat gemeenten hun handhavers binnenkort een (korte) wapenstok mogen geven, maar die moeten ze dan wel aanvragen. Eerder zijn in onder andere Capelle aan den IJssel proeven gedaan met extra uitrusting voor deze handhavers. Zij krijgen voortaan ook standaard handboeien.

Gouda was benaderd om mee te doen aan de proef, maar zag daarvan af. Burgemeester Pieter Verhoeve is sinds vorig jaar voorzitter van een landelijke werkgroep die zich bezighoudt met de veiligheid van hulpverleners.

Als Gouda al besluit handhavers een wapenstok te geven, dan zal daar eerst goed mee worden getraind door agenten, meldt de gemeente Gouda. Die erkent wel dat boa's steeds vaker worden ingezet voor het handhaven van de openbare orde 'en dan kan een wapenstok meerwaarde hebben'.

Handhavers in het Groene Hart gebruiken al handboeien en vaak ook bodycams, zo melden onder meer Alphen, Gouda en Montfoort. Deze camera's zorgen volgens Gouda voor extra veiligheid van toezichthouders. Het helpt ook om strafbare feiten vast te leggen, benadrukt Alphen.

boa's krijgen net als agenten soms te maken met geweld, verbaal en fysiek. In Alphen leidt dat jaarlijks tot ongeveer tien aanhoudingen.

Toch regelen gemeenten nu dus nog geen wapenstok, omdat ze vinden dat het geweldsmonopolie (recht op gebruik van wapens) zoveel mogelijk bij de politie moet blijven.