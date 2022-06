Alphen is midden 2024 twaalf atelierwoningen rijker. Het Havenkwartier, zoals dit onderdeel heet, maakt deel uit van een groter project in De Baronie. Misschien zijn de atelierwoningen dé oplossing voor wonen en thuiswerken.

De appartementen zijn zo ingedeeld, dat kantoor aan huis een optie is. "De woningen worden ontworpen, dat je op de begane grond een kantoor kan vestigen of andere activiteiten zoals een kapsalon, kunstatelier of kleinschalige ambachten," zegt de woordvoerder van Green Real Estate BV.

De appartementen hebben op de begane grond een ruimte die de bewoner vrij kan benutten. "Op de benedenverdieping kan er ook voor gekozen worden om daar een woongedeelte van te maken. Dat is vanuit het bestemmingsplan ook toegestaan," zegt de woordvoerder. Beneden is nog een toilet en een berging. Op de eerste verdieping hebben de woningen een slaapkamer, woonkamer, keuken en badkamer.

Prijzen

De bouw is recent gestart. CEO Richard Dallinga van Green Real Estate BV en wethouder Gerard van As hebben het startsein gegeven. Hiermee is de bouw van het hele project begonnen. De twaalf atelierwoningen maken er onderdeel van uit. Het hele project omvat 118 huur- en koopwoningen. Hiermee krijgt het winkelcentrum De Baronie een geheel andere uitstraling en zitten de toekomstige bewoners dichtbij de winkels.

De twaalf atelierwoningen zijn inmiddels allemaal verkocht. De prijzen variëren van 325.000 euro tot 425.000 euro.