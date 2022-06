Op twee routes in het Groene Hart rijden vandaag minder treinen. De oorzaak is personeelstekort, aldus de NS.

Het gaat om minder intercity's van Den Haag via Gouda en Utrecht naar Amersfoort (of Deventer als het om de spits gaat) en om de sprinter van Leiden via Alphen en Bodegraven naar Utrecht Centraal (en Houten Castellum in de spits).

De Nederlandse Spoorwegen waarschuwen alvast dat ook het komend weekeinde rekening moet worden gehouden met uitval van treinen. Welke, is nog niet gezegd. De NS adviseert kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.