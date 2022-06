Zaalvoetbal en sporten of spelletjes op het grasveld van de school aan de Tolstraat. Voor de jeugd in het Rode Dorp in Alphen is er eindelijk weer iets te doen.

In deze volksbuurt waren de afgelopen maanden brandjes en vernielingen. In het Rode Dorp worden 172 huizen gesloopt en vervangen. De brandjes woedden bij schuren, ook werd oud meubilair op straat in brand gestoken en er werden ruiten ingegooid van slooppanden. Ouders uit het Rode Dorp verzekerden laatst in AD dat hun kinderen niks met die brandjes te maken hebben en zeiden dat er amper iets te doen is voor de oudere jeugd (13 tot en met twintig jaar). De gemeente kondigde nieuwe activiteiten aan. Het zaalvoetbal is elke vrijdag vanaf 19.00 uur bij het Groene Hart Leerpark (vanaf twaalf jaar). Het Groene Hart Lyceum stelt het grasveld aan de Tolstraat beschikbaar voor vertier na schooltijd, onder regie van jongerenwerkers. Zij houden contact met jeugd in het Rode Dorp. Een deel van de wijk is al vernieuwd. De sloop van tientallen huizen uit de tweede fase is net begonnen. Het gaat om woningen aan onder meer de Brittenruststraat, Hugo de Grootstraat, en Jan Nieuwenhuijzenstraat. Deze moeten in oktober gesloopt zijn, aldus corporatie Woonforte.